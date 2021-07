Finalmente Rockstar Games ha svelato tutti i dettagli ufficiali sul nuovo DLC per GTA Online. Sul titolo multiplayer è pronta per il debutto l’espansione chiamata Los Santos Tuners dedicata a tutti gli appassionati dei veicoli modificati.

La data prevista per il rilascio del DLC è il 20 luglio e gli utenti potranno vivere una nuoca esperienza totalmente incentrata sulla cultura underground. Con GTA Online: Los Santos Tuners arriverà una nuova location completamente dedicata agli autoraduni.

Nel nuovo LS Car Meet sarà possibile condividere uno spazio con tutti gli altri giocatori in cui vantarsi delle proprie auto modificate e ammirare quelle degli altri utenti. La location scelta per questo magazzino anonimo è nei pressi di Cypress Flats.

GTA Online: Los Santos Tuners è il nuovo DLC pensato per il titolo

I giocatori potranno godersi i raduni in tranquillità in quanto all’interno del LS Car Meet non si potranno utilizzare armi o aspettarsi l’arrivo della polizia. Si tratta di una notizia estremamente positiva in quanto finalmente i tuner hanno un luogo in cui possono interagire senza essere disturbati dagli altri giocatori.

Inoltre, per gli utenti interessati a vivere appieno il mondo underground, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla struttura. Dopo aver pagato il costo previsto di 50 mila dollari di GTA Online, si potrà sbloccare una nuova barra della reputazione e guadagnare vantaggi ad ogni nuovo livello.

L’abbonamento al LS Car Meet permetterà di avere accesso ad un Test Track per guidare il proprio veicolo da solo o con gli amici. Inoltre, sarà possibile provare alcuni nuove vetture a rotazione con i Test Rides. Si avrà accesso anche alle possibilità di ottenere personalizzazioni esclusive per il proprio veicolo o a ricompense esclusive.