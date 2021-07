WhatsApp: foto profilo pericolosa, ecco la truffa che porta via soldi

Secondo le ultime indiscrezioni, WhatsApp sarebbe la piattaforma più presa di mira dalle truffe e dai cybercriminali in genere. Purtroppo si tratta della piattaforma più popolata dalle persone visto che tratta la messaggistica istantanea ad altissimi livelli da svariati anni. Proprio per questo risulta essere allo stesso tempo un posto appetibile per tutti coloro che vogliono diffondere inganni e truffe di ogni genere.

Pian piano gli utenti hanno imparato a riconoscere i messaggi, quelli che girando su WhatsApp riescono a diffondersi a macchia d’olio. Ovviamente ci sono coloro che sono più esperti e quindi in grado di identificare un possibile inganno e coloro che invece non sono ancora così avvezzi. Proprio per questo i tentativi di truffa riescono ancora ad andare assegno, ma in questo caso ci sarebbe qualcosa di molto grave. Un nuovo inganno infatti sarebbe pronto a rubare la vostra identità per poi truffare i vostri contatti telefonici in pochi passi.

WhatsApp: la vostra foto profilo può condurre a grandi problemi, ecco la nuova truffa

Diversi giorni non si parlerebbe d’altro: una nuova truffa starebbe invadendo WhatsApp e si starebbe diffondendo a macchia d’olio. Sono tanti gli utenti truffati, soprattutto grazie ad un metodo mai utilizzato dai truffatori prima d’ora.

Questi infatti ruberebbero l’immagine del profilo di alcuni malcapitati derubandoli poi anche della loro lista dei contatti in un modo ancora sconosciuto. Fingendo di impersonare le persone derubate dell’immagine del profilo, contatteranno i numeri di telefono sottratti e chiederanno loro una ricarica Postepay fingendo un’emergenza. State quindi molto attenti e non fidatevi senza conferme.