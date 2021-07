WhatsApp: nuova truffa con la vostra foto profilo, a rischio anche amici e parenti

Tenere alta la guardia è sempre il primo aspetto quando si utilizza il web sotto ogni sua forma. Sono molteplici le soluzioni che si possono legare ad Internet, portando gli utenti in un mondo che è talmente vasto da essere paragonato solo all’universo. All’interno di quest’ultimo ci sono tantissime situazioni, le quali possono anche condurre gli utenti a trovare i guai. Il tutto succede anche su WhatsApp, applicazione purtroppo aperta anche a coloro che di messaggiare proprio non ne hanno intenzione.

Capita infatti molto spesso che le lamentele degli utenti arrivino in alto, a causa di alcune truffe che riescono a trovare il loro driver perfetto proprio nella chat più famosa del mondo. Da qualche settimana gli utenti avrebbero infatti parlato di una nuova truffa che riuscirebbe addirittura a rubare l’identità per poi rubare i soldi ai contatti telefonici.

WhatsApp: la nuova truffa vi ruba l’immagine del profilo e la lista contatti truffando in seguito questi ultimi

In realtà tutto ciò era già accaduto ma la truffa in questione era stata subito smorzata. Ora come ora invece sembra andare avanti da settimane con account sempre diversi. I malfattori entrerebbero su WhatsApp e ruberebbero una foto profilo a caso, riuscendo poi a venire in possesso anche della lista contatti del malcapitato.

In seguito partirà la vera truffa, la quale permetterà ai truffatori di poter avere l’opportunità di interagire con i contatti. A questi verrà chiesta una ricarica Postepay, parlando di un’emergenza a corsa alla persona che in quel momento finge di impersonare qualcun altro. La truffa quindi è proprio questa, dunque state molto attenti a ciò che fate.