Fine del mondo: l'assurda storia di un'apocalisse scritta e di un uomo che ci salverà

Nonostante i tempi siano andati avanti e l’umanità sia stata partecipe del grande progresso, ci sono ancora persone che credono alle varie profezie. Tutte le storie che parlano della fine del mondo o magari di una qualsiasi apocalisse, attirano sempre i curiosi che magari in quel momento non hanno di meglio da fare.

Durante gli ultimi tempi poi qualcuno starebbe danno molto credito alle nuove leve del mondo dei profeti, i quali in realtà sembrano millantare qualcosa che non accadrà mai. Tra questi ritroviamo anche Barrett Moore, balzato più volte agli onori della cronaca per le sue funeste profezie che in realtà potrebbero nascondere solo una speculazione economica.

Profezie e fine del mondo: Barrett Moore, l’ex mercenario che parla di fine del mondo

Con il solo scopo di ricevere un compenso economico, Barrett Moore avrebbe promesso soluzioni utili per sopravvivere ad una nuova apocalisse. Qualcosa di davvero incredibile solo a pensarlo, così come gli avvertimenti che trapelano dalle sue ultime dichiarazioni alle quali consigliamo di non dar seguito:

“Devi ridefinire le priorità della tua vita oggi e iniziare ad adempiere all’obbligo più importante che hai nei confronti della tua famiglia oltre a servire Dio. Non sto parlando della tua prossima vacanza, di una macchina nuova o dell’iscrizione a un club. No. È la necessità di proteggere e provvedere alla tua famiglia in una situazione di conflitto in cui la catena di approvvigionamento non funziona più. Pensi che la tua ricchezza ti proteggerà? O che il pronto accesso agli aerei moderni farà la differenza? O forse sei abbastanza fortunato da possedere una seconda casa, o anche una barca? Mi dispiace, ma questi lussi si dimostreranno del tutto inutili quando arriverà la tempesta“.