tempesta-solare-ecco-tutti-i-rischi-descritti-dagli-scienziati

In questi giorni si sta abbattendo sulla Terra una tempesta solare. Purtroppo questa comporta anche diversi rischi descritti dagli scienziati. Non siamo certo al centro di una fine del mondo, tuttavia dobbiamo mettere in conto diversi disagi. Scopriamo insieme tutti i dettagli rispetto alle conseguenze di questa tempesta solare che sta raggiungendo velocità incredibili.

Come nasce una tempesta solare

Da alcuni giorni il nostro Pianeta si trova dentro una vera e propria tempesta solare. Ciò è dovuto a un potente brillamento solare che ha causato un blackout sull’Oceano Atlantico. In pratica si tratta di un’esplosione molto rapida che avviene sulla superficie solare.

La causa deriva dal rilascio di importanti quantità di energia immagazzinate nei campi magnetici. Queste radiazioni, generate dall’esplosione sopra menzionata, si diffondono nell’Universo colpendo i pianeti presenti nel Sistema Solare, nessuno escluso. Quindi anche la Terra, travolta da questa tempesta solare, viene colpita da onde radio, raggi X e raggi Gamma contenuti nelle radiazioni.

I rischi e le conseguenze di questo evento

Il pericolo di questa tempesta solare è che i forti venti, provocati dal brillamento, possano raggiungere velocità tali da influire negativamente sui satelliti, sulle reti di telefonia, sul segnale GPS e anche sull’energia elettrica.

In sostanza chi utilizza un navigatore satellitare o qualsiasi device che sfrutta servizi legati alla posizione GPS potrà avere alcuni problemi di imprecisione o mancanza di segnale. Lo stesso vale per gli smartphone che sfruttano la rete cellulare. Qualche giorno fa sono stati segnalati problemi di connessione. Tra l’altro la cosa che ha accomunato tutti i provider è stato l’orario del problema, riconducibile quindi alla tempesta solare.

Stessa cosa vale per il segnale satellitare e di conseguenza chi usa questo servizio per guardare la televisione o per navigare in internet. Potrebbero esserci momenti di stallo, così come brevi e ripetute interruzioni.

In conclusione, per questi giorni meglio portare pazienza e mettersi il cuore in pace. Tanto nessuno può risolvere questo problema o evitare i rischi e le conseguenze di una tempesta solare che viaggia veloce contro la Terra.