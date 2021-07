WhatsApp: spiare una persona in segreto è ora semplicissimo con un'app

Ci sono stati tanti modi per aggirare le condizioni basilari di WhatsApp, quelle che non permettevano di fare determinate cose di compiere determinate azioni. Stiamo parlando di un’applicazione che infatti ogni giorno permette agli utenti di beneficiare di tantissime funzionalità, anche se alcune richieste non possono fare altro che finire nel dimenticatoio. Si tratta infatti di richieste molto ardite, le quali non possono di certo essere accontentate dagli sviluppatori che lavorano ogni giorno dietro le quinte.

Nonostante gli aggiornamenti siano stati tantissimi portando numerose novità, il pubblico sembra volere sempre di più. Allo stesso tempo gli aggiornamenti che WhatsApp sta rilasciando non vanno ad influire solo sulla funzionalità ma anche sulla sicurezza che in questo caso è il primo aspetto da tenere d’occhio. Proprio per questo tutti quelli che parlavano di spionaggio oggi possono stare tranquilli: le vecchie applicazioni che prima permettevano non funzionano più, anche se qualcuno avrebbe trovato un’occasione supplementare da sfruttare.

WhatsApp: con la nuova applicazione sarebbe possibile spiare i movimenti delle persone gratis

Basta una semplice applicazione gratuita per spiare le persone nei loro movimenti attraverso WhatsApp. Servirà solo trovare sul web e scaricare Whats Tracker, applicazione che verrà lasciata in background e che servirà a monitorare le persone da voi scelte.

Avrete dunque così l’opportunità di sapere il momento preciso in cui si connettono e il momento preciso in cui escono da WhatsApp. Vi verrà corrisposta una notifica con tanto di orario preciso, con un report a fine giornata per riepilogo. L’applicazione almeno per il momento è gratuita.