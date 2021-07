WhatsApp: spiare il partner e i parenti con un'app gratuita

Senza WhatsApp sarebbe davvero difficile oggi comunicare in modo rapido ed efficace. Siamo arrivati infatti nell’epoca in cui anche le persone più anziane non riescono a distaccarsi dalla famosa applicazione di messaggistica, la quale da anni non fa altro che migliorarsi.

Gli utenti hanno infatti utilizzato l’applicazione in svariati momenti, riuscendo a capire tutte le migliorie apportate e a farne tesoro. WhatsApp infatti col passare del tempo è migliorato tantissimo dal punto di vista della stabilità ma anche dal punto di vista delle funzionalità incluse. Qualcuno da diversi anni vorrebbe però una soluzione in grado di spiare le persone, alla quale però WhatsApp di certo non permetterà mai di arrivare. C’erano alcune applicazioni che prima permettevano di ficcare il naso nelle chat degli altri utenti, le quali da diverso tempo non funzionano più. Secondo quanto riportato però sarebbe venuta fuori una nuova piattaforma in grado di permettere lo spionaggio dei movimenti e in maniera gratuita.

WhatsApp: questa applicazione è in grado di spiegare i movimenti delle persone ogni giorno

Per riuscire a sapere quando le persone entrano o escono da WhatsApp con un orario preciso, basta scaricare l’applicazione gratuita Whats Tracker. Quest’ultima in background permetterà di scegliere le persone da monitorare, in modo da fornire un report con tutti gli orari di entrata e di uscita da WhatsApp con tanto di tempi precisi.

Non ci saranno quindi più scuse, dal momento che tutti avranno l’opportunità di sapere quando una persona entra con tanto di notifica istantanea. L’applicazione per il momento è legale al 100%.