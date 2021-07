In questi giorni, molti utenti si stanno chiedendo se riusciranno ad installare Windows 11 sui proprio PC. Tuttavia, alcuni modder hanno deciso di andare decisamente oltre e installare il sistema operativo di Microsoft su un OnePlus 6T.

L’utente edi194 è riuscito in un’impresa che ha dell’incredibile. Il flagship OnePlus di qualche anno fa è in grado di supportare attivamente il sistema operativo di nuova generazione. Ma non è tutto, si può anche usare il device per il gaming.

Come dimostrato sul proprio canale YouTube, edi194 ha giocato a Hitman 4: Blood Money su un OnePlus 6T. Si tratta di un risultato incredibile che dimostra le potenzialità di un modder sufficientemente motivato.

OnePlus 6T è immortale, si può far girare Windows 11 e giocare ai titoli PC

Il modder ha sfruttato il supporto ai processori ARM di Windows 11. Il sistema operativo girà abbastanza bene sullo smartphone e riconosce senza problemi il SoC e il touchscreen. Inoltre, la potenza del SoC permette di supportare processi impegnativi come un gioco.

Purtroppo, non tutti i titoli PC sono supportati. Il modder ha effettuato una prova con Skyrim ma senza successo. Il motivo non è chiaro ma molto probabilmente ci sono limitazioni tecniche legate alle prestazioni grafiche richieste dal titolo.

Ricordiamo che OnePlus 6T è un device del 2018 ed è dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 845. Nonostante il 2018 non sia troppo lontano nel tempo, da allora sono stati fatti tantissimi progressi in termini di prestazioni e compatibilità.

Se il modder dovesse ripetere l’esperimento su device più moderni ci aspettiamo performance nettamente maggiori. In ogni caso, anche i giochi moderni sono sempre più pesanti e richiedono prestazioni notevoli in termini grafici. Probabilmente la possibilità di giocare ai titoli AAA su mobile è ancora lontana, ma certamente sono stati fatti passi avanti in questo settore.