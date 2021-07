È tornato a palesarsi durante lo State of Play di ieri 8 luglio Hunter’s Arena: Legends per PS4 e PS5, un nuovo Battle Royal che si basa sul combattimento PvP e PvE con ben 30 giocatori. I Ragazzi di Mantisco hanno preso la palla al balzo e hanno mostrato il gioco in azione, andando anche ad annunciare la data di lancio e dare una notizia lieta per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Infatti, è stato confermato che Hunter’s Arena: Legends sarà uno dei giochi Gratis di agosto di PlayStation Plus, il quale entrerà a far parte della Istant Game Collection subito dopo il lancio, ovvero il 3 agosto e vi rimarrà fino al 6 settembre. Gli abbonati sia su PS5 che su PS4 potranno giocarci tranquillamente e soprattutto non capita così tanto in anticipo di scoprire uno dei giochi di PlayStation Plus.

PlayStation Plus: anche un altro titolo gratis potrebbe interessarti

Per andare a scoprire gli altri titoli della selezione del prossimo mese dovremo attendere l’ultimo mercoledì di luglio, a meno che non ci siano sorprese. Durante questo arco di tempo, è giusto ricordare che avete la possibilità di scaricare i giochi PlayStation Plus di luglio, tra i quali c’è Call of Duty Black Ops 4.

Per quanto concerne Hunter’s Arena Legends, potete più o meno farvi un’idea su che tipo di gioco è andando a guardare il trailer del gioco. Come detto prima, si tratta di un Battle Royal per 30 partecipanti che si basa sul combattimento PvP e PvE. Il sistema di combattimento è molto facile da imparare, ma saperlo padroneggiare è tutt’altra cosa.