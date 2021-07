WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è la nuova offerta proposta ai clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero. A soli 7,99 euro al mese, il gestore WindTre grazie alla sua tariffa operator attack estiva permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital per i clienti Iliad e MVNO!

La tariffa WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è rivolta ai clienti Iliad, i quali possono accedere al sito ufficiale e acquistare la nuova SIM a un costo di soli 10,00 euro. La spesa iniziale non include l’attivazione, in quanto offerta gratuitamente dal gestore. Dunque, i nuovi clienti dovranno saldare soltanto una spesa di 17,99 euro per poi andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo di 7,99 euro al mese.

Le spese dovranno essere affrontate tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente e carta conto. WindTre richiederà di scegliere e indicare il mezzo di pagamento desiderato al momento dell’acquisto.

Il costo di rinnovo include i seguenti servizi extra:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di navigazione hotspot

il servizio Ti ho Cercato

L’offerta WindTre GO con 101 GB di traffico dati non è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti dal gestore francese Iliad. Accedendo al sito ufficiale dell’operatore è possibile conoscere tutti gli operatori selezionati, dai quali è possibile effettuare la portabilità e richiedere la tariffa. Ecco, quindi, i gestori scelti da WindTre:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.