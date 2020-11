Un nuovo obiettivo è approdato in casa Harley Davidson a seguito di un annuncio rivelato qualche settimana fa ed è così che la nota casa produttrice ha reso pubblico la volontà di voler aggiungere una nuova linea di produzione alle sue già rinomate moto, ma questa volta dedicata al mondo delle eBike.

Relativamente inserite in una serie composta da quattro bici diverse per prezzo e caratteristiche, le eBike firmate HD non è ancora disponibile in quanto destinata ad uscire nella primavera del 2021 sebbene, in ogni caso, sia già prenotabile.

Harley-Davidson si lancia nel mondo delle eBike: ecco cosa occorre sapere

La nota marca che vede il suo logo impresso sulle più belle motociclette in circolazione ha deciso di sfidare l’avanzamento tecnologico, consentendo anche agli amanti delle bici di possedere un mezzo bello, di fama e funzionale.

Proprio per tale motivo, la Harley-Davidson ha studiato quattro modelli diversi di eBike che si suddividono in:

MOSH CTY dotata di un motore Brose S Mag che vanta 250 W di potenza e 90 Nm di coppia. Può raggiungere una velocità pari a 25 km/h nel continente europeo oltre a garantire un’autonomi contenuta tra i 60 e i 170 km grazie alla sua batteria da 529 WH. Questo modello ha un costo di 3.399$

dotata di un motore Brose S Mag che vanta 250 W di potenza e 90 Nm di coppia. Può raggiungere una velocità pari a 25 km/h nel continente europeo oltre a garantire un’autonomi contenuta tra i 60 e i 170 km grazie alla sua batteria da 529 WH. Questo modello ha un costo di 3.399$ RUSH CTY dotata di un motore Brose S Mag che vanta 250 W di potenza e 90 Nm di coppia. Può raggiungere una velocità pari a 45 Km/h nel continente europeo oltre a garantire un’autonomia compresa tra i 60 e i 185 km grazie alla sua batteria da 706 WH. Questo modello ha un costo di 4.499$

dotata di un motore Brose S Mag che vanta 250 W di potenza e 90 Nm di coppia. Può raggiungere una velocità pari a 45 Km/h nel continente europeo oltre a garantire un’autonomia compresa tra i 60 e i 185 km grazie alla sua batteria da 706 WH. Questo modello ha un costo di 4.499$ RUSH CTY Step Thru che vanta delle componentistiche identiche al precedente modello, ma è arricchita da un telaio adatto anche all’utenza femminile. Questa eBike vanta un’autonomia compresa tra i 50 e i 145 km e dispone altresì di uno schermo LED da 1,5”. Questo modello ha un costo di 4.399$

che vanta delle componentistiche identiche al precedente modello, ma è arricchita da un telaio adatto anche all’utenza femminile. Questa eBike vanta un’autonomia compresa tra i 50 e i 145 km e dispone altresì di uno schermo LED da 1,5”. Questo modello ha un costo di 4.399$ RUSH CTY Speed che richiama le componentistiche del modello base, ma vanta la trasmissione a cinghia sebbene la velocità che può raggiungere sia ridotta, visto che è fissata ad un massimo di 25 Km/h. Questo modello ha un prezzo di 4.999$

Concludiamo, infine, rimandando i più curiosi al sito della Serial 1 Cycle Company, la nuova società con cui Harley-Davidson si sta approcciando a questa sfida.