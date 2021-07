OnePlus ha annunciato una partnership molto importante con MediaTek. Le due aziende collaboreranno per la realizzazione di OnePlus Nord 2 5G, il nuovo smartphone di riferimento della famiglia Nord.

In particolare, sul device farà il proprio debutto il SoC Dimensity 1200-AI, il chipset di punta di MediaTek. Grazie a questa soluzione hardware, OnePlus Nord 2 5G potrà sfruttare appieno le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e migliorare l’esperienza degli utenti.

In particolare, il nome Dimensity 1200-AI per il SoC è stato scelto di comune accordo tra OnePlus e MediaTek. Il microprocessore è una versione personalizzata del Dimensity 1200 ma grazie al suffisso AI, è possibile distinguere la nuova piattaforma hardware dal SoC base. Inoltre, il nuovo nome comunica la maggiore attenzione proprio sulle feature di Intelligenza Artificiale.

OnePlus Nord 2 5G sarà spinto dal SoC Dimensity 1200-AI

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha commentato la notizia: “In OnePlus, ci impegniamo a condividere con il mondo la migliore tecnologia e la linea Nord ribadisce questa missione anche in una categoria di prezzo più accessibile“. Secondo l’Amministratore Delegato, il nuovo device fornirà agli utenti la tipica un’esperienza d’uso che contraddistingue tutti i device dell’azienda.

Grazie alle funzionalità avanzate offerte dall’IA, OnePlus Nord 2 5G potrà contare su diverse feature molto interessanti. Le fotografie saranno potenziate dall’IA per migliorare le foto sia in fase di scatto che di editing. Anche il display potrà sfruttare gli aiuti offerti dal SoC e dalla GPU e quindi le immagini si adatteranno dinamicamente ai contenuti in termini di risoluzione e colori. Anche il gaming potrà giovare di tutta la potenza hardware e software possibile.

Un annuncio del genere lascia intendere che OnePlus Nord 2 5G sia molto vicino al suo lancio ufficiale. Non resta che attendere maggiori dettagli.