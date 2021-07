Lo scorso luglio, OnePlus Nord ha fatto la propria apparizione ufficiale. Il device rappresenta un cambiamento radicale nella politica commerciale dell’azienda che quindi si affaccia anche alla fascia media del mercato.

A distanza di un anno, i tempi sembrano maturi per il lancio di OnePlus Nord 2. La sensazione che qualcosa si stia muovendo la si ha dai movimenti sui social. In particolare, il brand ha postato e poi rimosso una foto dall’account Instagram ufficiale.

Il mistero si infittisce maggiormente, considerando che poco dopo tutte le foto sono state rimosse. Questi cambiamenti sono strettamente legati all’imminente lancio di OnePlus Nord 2.

Provided there are no last moment changes, the OnePlus Nord 2 is set to launch during the last 10 days of July. We are likely looking at a 24th-ish launch date.#OnePlus #OnePlusNord2

