Sempre più diffuse le app di incontri permettono anche ai più timidi di conoscere nuove persone e magari trovare l’amore della vita. Attenzione però, perché dietro quest’aura innocua si nascondono ancora problemi di sicurezza sia fisica che online. Quindi se fate uso di app di incontri potreste essere in pericolo. Ecco i dettagli e come proteggersi dai rischi della rete legata a “Cupido”.

Ebbene sì, purtroppo non si può stare più tranquilli, soprattutto quando in gioco ci sono molte delle nostre informazioni più personali e sensibili. Questo riguarda particolarmente le app di incontri dove gli utenti risultano molto vulnerabili e la “freccia di Cupido”, prima o poi, potrebbe fare davvero male.

A confermarlo è uno studio svolto dai ricercatori di Kaspersky, nota azienda che sviluppa software per la sicurezza. Infatti, rispetto al 2017, anno in cui raccolsero i primi dati, le app di incontri sono migliorate dal punto di vista della sicurezza, ma soltanto in merito al trasferimento dei dati. Al contrario, sono aumentati i casi di cyberstalking e doxing.

Dating apps are much safer today than 3 years ago: almost no ability to intercept traffic from another device.

Security of dating apps has been improved but many privacy features are only available with a paid subscription.#mwc21 #datingapps https://t.co/JDLEzhoVUG

— Kaspersky (@kaspersky) June 29, 2021