Per scoprire ufficialmente il nuovo Galaxy Z Fold 3 dovremo aspettare ancora qualche settimana. Samsung potrebbe lanciare il nuovo smartphone pieghevoli durante l’evento Galaxy Unpacked previsto per il 3 agosto.

Tuttavia, il device foldable è sempre più al centro di nuove indiscrezioni che ne stanno svelando la scheda tecnica. Ogni giorno i leaker scoprono nuove informazioni e, sommando tutti i dettagli emersi, possiamo già avere uno sguardo generale sul device.

L’ultimo leak in ordine di tempo riguarda il design di Galaxy Z Fold 3. Il noto Ice Universe ha condiviso su Twitter le immagini render dello smartphone pieghevole di Samsung. Secondo il leaker si tratta di render ufficiali che potremo ammirare nelle pubblicità del produttore.

Galaxy Z Fold3

Based on the official renderings leaked by @91mobiles pic.twitter.com/x1mDbzhgjn

— Ice universe (@UniverseIce) June 30, 2021