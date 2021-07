WhatsApp: tutti gli smartphone che non sono più compatibili, la lista

Di continuo WhatsApp aggiorna la sua piattaforma, rendendo la vita sempre più difficile i competitors che non sanno infatti come fare per raggiungerla. Sono frequenti infatti gli aggiornamenti che vengono rilasciati, i quali talvolta possono migliorare l’applicazione anche escludendo qualcuno. È infatti necessario un sacrificio periodico, al fine di garantire a tutti le stesse possibilità senza lasciare spazio a critiche e malfunzionamenti.

Ogni anno WhatsApp infatti decide di eliminare dalla sua lista di supporto un numero imprecisato di dispositivi. L’obiettivo è quello di aggiornare pian piano solo un elenco ben preciso, il quale sia composto di smartphone provvisti di determinati requisiti basilari. In poche parole tutti i dispositivi obsoleti verranno pian piano depennati, proprio come è accaduto durante lo scorso mese di febbraio. Una lista di smartphone molto famosi non può infatti più utilizzare WhatsApp da circa cinque mesi a questa parte.

WhatsApp: tutti questi dispositivi non potranno più servirsi dell’applicazione

Ci sono alcuni dispositivi che dovranno fare sicuramente a meno di WhatsApp, come in realtà già stanno facendo dal mese di febbraio. Ecco tutti gli iPhone 4 o modelli precedenti ma anche un lungo elenco di smartphone di casa Android. Fra questi spicca di certo anche il celebre Galaxy S2 così come Huawei Ascend P1 ed il Motorola Droid RAZR. In basso trovate una rapida lista con i modelli più iconici che abbandoneranno la celebre app di messaggistica istantanea: