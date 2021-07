Gli utenti che necessitano di quantità abbondanti di Giga di traffico dati con WindTre hanno la possibilità di attivare offerte capaci di soddisfare le loro esigenze senza richiedere un costo di rinnovo esagerato. A soli 9,99 euro al mese, ad esempio, i già clienti WindTre di rete fissa possono attivare la Unlimited Special e ricevere ogni mese dei contenuti a dir poco incredibili.

Ecco, quindi, come attivare l’offerta, le spese da affrontare e i servizi offerti dal gestore.

WindTre Unlimited Special a soli 9,99 euro al mese: come attivare l’offerta!

L’offerta WindTre Unlimited Special è disponibile a soli 9,99 euro al mese per i clienti con attiva SUPER FIBRA di WindTre. La tariffa permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

WindTre include nel prezzo i seguenti servizi aggiuntivi:

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

il servizio di segreteria telefonica

la navigazione hotspot

I nuovi clienti interessati ad attivare la Unlimited Special possono recarsi in uno dei numerosi punti vendita del gestore e procedere con l’acquisto della nuova SIM, che richiede una spesa di soli 10,00 euro. Ogni mese sarà necessario andare incontro esclusivamente alla spesa di 9,99 euro prevista per il rinnovo. Non saranno previste spese aggiuntive né sarà probabile incappare in costi imprevisti. WindTre per salvaguardare i suoi clienti dai costi extra disattiva automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.

Il gestore permette comunque di scaricare la sua app ufficiale WindTre per monitorare i consumi effettuati e lo stato della tariffa così da poter gestire la propria linea in qualsiasi istante.