La nuova offerta WindTre XLarge 5G Limited Edition può essere attivata da tutti i nuovi clienti del gestore. La tariffa rappresenta la versione estiva della già nota “Windtre XLarge” e presenta una maggiore quantità di Giga di traffico dati pur mantenendo invariato il suo costo di rinnovo.

WindTre XLarge 5G Limited Edition: minuti, SMS e Giga illimitati per tre mesi!

L’attivazione della tariffa WindTre XLarge 5G Limited Edition può avvenire direttamente online, accedendo al sito ufficiale del gestore e richiedendo la nuova SIM, il cui costo è di soli 10,00 euro.

I nuovi clienti possono scegliere di effettuare o meno la portabilità del numero dal precedente operatore al momento dell’attivazione della SIM WindTre, il gestore richiederà inoltre di indicare la modalità di pagamento con la quale si desidera sostenere il costo di rinnovo della tariffa.

La WindTre XLarge 5G Limited Edition prevede una spesa di rinnovo di 16,99 euro al mese e include nel prezzo i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

Giga illimitati per tre mesi

100 GB di traffico dati al mese, a partire dal quarto rinnovo

Il costo da affrontare per il rinnovo include anche i servizi extra, tra i quali: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di navigazione hotspot, il servizio Ti ho cercato.

L’offerta in questione è soltanto una delle varie proposte rivolte ai nuovi clienti. WindTre offre un listino offerte particolarmente ricco di opzioni che si pongono l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei più. I clienti che desiderano ricevere ogni mese Giga illimitati, ad esempio, possono optare per la Unlimited 5G, coloro che non necessitano di quantità abbondanti di Giga, invece, hanno a disposizione la Medium 5G.