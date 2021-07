In queste ore stanno emergendo tantissime informazioni sulla nuova serie Motorola Edge 20. Il produttore sembra intenzionato a presentare ben quattro device diversi che arriveranno sul mercato come Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite.

I quattro device sono conosciuti come Berlin, Berlin NA, Pstar e Kyoto all’interno degli uffici Motorola. Tuttavia, il solito Evan Blass ha confermato anche i nomi ufficiali che saranno utilizzati per il lancio.

Entrando più nello specifico e considerando la scheda tecnica di ogni smartphone, Pstar dovrebbe diventare Edge 20 Pro. Secondo alcune indiscrezioni, questo device sarà caratterizzato da una scheda tecnica di rilievo tra cui spiccano il SoC Qualcomm Snapdragon 870 e il display da 6.67 pollici.

Motorola si sta preparando a presentare la nuova famiglia Edge 20

…as the Motorola Edge 20, Edge 20 Lite, and Edge 20 Pro. https://t.co/XiVu3KUAjC — Evan Blass (@evleaks) July 2, 2021

Per quanto riguarda Edge 20, Motorola potrebbe lanciare due device sotto questo nome. Si tratta dei dispositivi Berlin e Berlin NA caratterizzati da una scheda tecnica simile ma con alcune differenze. Lo smartphone Berlin è pensato per il mercato internazionale, mentre il Berlin NA sarà esclusivo per il mercato Nord Americano.

Il nuovo Edge 20 Lite sarà il device più economico della famiglia. Ci aspettiamo che lo smartphone di riferimento sarà quello conosciuto con il nome Kyoto e anche in questo caso il debutto sarà internazionale. Tuttavia, potrebbe esserci una variante dedicata ad alcuni mercati emergenti come l’India.

Il debutto sul mercato dei device è atteso per la fine di luglio, quindi Motorola sta affrontando le fasi finali prima del lancio. Al momento non conosciamo i prezzi di lancio dei vari device ma ci aspettiamo maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni.