Motorola si sta preparando a lanciare un nuovo smartphone che si configura come un top di gamma. In attesa di avere maggiori dettagli in merito, il produttore ha avviato un programma speciale per testare in anteprima questo device.

L’account ufficiale di Motorola su Weibo ha confermato che il brand è alla ricerca di utenti che vogliano provare un dispositivo dalle notevoli prestazioni e dal design ricercato. Purtroppo non vengono fornite altre informazioni sulla scheda tecnica, che quindi resta avvolta dal mistero.

Al momento, la ricerca sembra riservata esclusivamente al mercato Cinese, ma non è da escludere che l’esperimento si possa ripetere anche in altri mercati. Secondo quanto scritto su Weibo, Motorola selezionerà alcuni utenti tra i vari partecipanti per offrire questa particolare opportunità.

Motorola ha avviato un programma di beta test

I fortunati riceveranno il prossimo flagship del brand per poterlo testare a fondo prima del lancio ufficiale. Gli utenti diventeranno a tutti gli effetti dei product manager onorari con lo scopo di sviluppare ulteriormente il prodotto. Infatti, Motorola terrà conto dei feedback ricevuti e sulle possibili migliorie da apportare al flagship.

Al progetto possono partecipare tutti, dagli appassionati ai fotografi, passando per studenti ed insegnati. Le registrazioni sono già aperte ma le spedizioni del device di test inizieranno il prossimo 29 luglio. Possiamo immaginare che il device sarà presentato a partire da agosto.

Considerando che Motorola è una delle aziende citata da Qualcomm durante la presentazione del SoC Snapdragon 888+, possiamo presupporre che il SoC spingerà il device. Putroppo non conosciamo altri dettagli sul dispositivi, ma siamo certi che nuove informazioni arriveranno a breve.