WhatsApp: ora vi truffano con la vostra foto profilo, il nuovo inganno

Per più anni diversi utenti hanno evitato di iscriversi a WhatsApp a causa della loro paura contro i truffatori e contro i furti di identità. Secondo quanto riportato infatti durante gli ultimi anni la nota piattaforma di messaggistica avrebbe lavorato molto sotto questo aspetto.

I risultati sarebbero stati interessanti, con una quantità di privacy raggiunta rispetto al passato molto maggiore e con grande soddisfazione da parte del pubblico iscritto. WhatsApp infatti riporta numerosi aggiornamenti che non vanno solo a riportare nuove funzioni, ma anche alcuni miglioramenti per quanto concerne la sicurezza. Ci sono però tantissime persone che continuano a preoccuparsi, soprattutto quando ascoltano le voci provenienti dal web. I rumors trapelati nelle ultime ore hanno infatti parlato di una nuova truffa che riuscirebbe addirittura a rubare l’identità alle persone oltre che i soldi ai loro contatti.

WhatsApp: con la nuova truffa della foto profilo vi portano via l’identità e derubano i vostri contatti

Secondo quanto riportato ultimamente, WhatsApp sarebbe in balia di una nuova truffa. I truffatori sarebbero stati in grado di identificare un metodo davvero incredibile, rubando la foto profilo di alcuni utenti ignari e creando un profilo fake che fingerebbe di impersonarli.

Con un trucco del quale non abbiamo ancora alcuna idea invece riuscirebbero a venire in possesso della lista contatti della persona derubata. Contattando uno per uno i numeri di telefono tramite WhatsApp, i truffatori facendo credere di essere la persona nell’immagine del profilo chiederebbero una ricarica Postepay in seguito ad una finta emergenza. State quindi molto attenti e non fidatevi se non avete il numero salvato in rubrica.