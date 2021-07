La scorsa settimana, Hyundai Motors ha perfezionato l’acquisizione di Boston Dynamics, azienda americana specializzata in robotica, produttore del cane robot Spot. Ora che la transazione è conclusa, Hyundai ha invitato i suoi brand ambassador, il gruppo musicale K-pop BTS, a dare il “benvenuto in famiglia” alla società.

Hyundai ha realizzato due video: in uno ci sono sette robot Spot che si divertono a ballare sulle note della canzone “IONIQ: I’m On It” dei BTS. Nel secondo, i robot eseguono dei passi di danza con i BTS.

In un post pubblicato sul blog ufficiale è stato descritto dettagliatamente tutto il processo di realizzazione della coreografia che ha reso necessaria una programmazione estremamente precisa utilizzando il software “Choreographer”.

Boston Dynamics: il grande evento con i BTS

Questi video, ovviamente, consentono anche di vedere il lato divertente e giocoso dei robot Spot piuttosto che gli utilizzi reali a cui sono destinati. Recentemente, ricordiamo, questi robot sono stati utilizzati in esercitazioni militari simulate in Francia per scopi di ricognizione.

L’accordo tra Hyundai Motors e Softbank per l’acquisizione dell’80% di Boston Dynamics è stato annunciato lo scorso dicembre. Il valore dell’operazione è stato di 1,1 miliardi di dollari. Softbank ha mantenuto una quota del 20%. Con questa acquisizione, Hyundai ha voluto sottolineare che la robotica sarà uno dei pilastri del suo futuro: l’intenzione è quella di creare tecnologie che “migliorino la vita delle persone e promuovano la sicurezza”.