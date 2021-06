WINDTRE è scesa in campo con delle offerte molto interessanti anche per quanto concerne la casa. Infatti, con Super Internet Casa ha deciso di fare davvero sul serio. La suddetta è una nuova promo FWA ed è dedicata in particolar modo per chi abita in zone dove non c’è la disponibilità della Fibra FTTC o l’ADSL più comune. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: ecco i dettagli dell’offerta Super Internet Casa

L’offerta mette a disposizione internet illimitato fino a 300 mega in download e 50 mega in upload e il modem Indoor HUAWEI B628-265 4G+ spedito gratuitamente a casa a soli 19,99 euro al mese, piuttosto che 24,99 euro. È previsto un anticipo per quanto concerne l’apparato da interno di 29,99 euro una tantum con carta di credito oppure 49,99 euro con RID bancario.

Questa soluzione che porta internet anche in zone remote, però, è disponibile solamente in alcuni comuni selezionati e in determinati punti vendita abilitati all’attivazione della nuova promo FWA di WINDTRE.

L’operatore con la Top Quality Network mette al servizio degli utenti nel suo sito una sezione apposita per controllare se è possibile attivare il servizio nel proprio comune o meno. Dopo che la copertura ha avuto la sua verifica, si potrà andare nel negozio più vicino e attivare immediatamente la promo.

Il contributo iniziale della Super Internet Casa è di soli 6,99 euro una tantum e prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi. In più, non è previsto nessun intervento dal punto di vista tecnico, anche perché l’apparato è semplice da installare per tutti.