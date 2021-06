In qualche recente articolo abbiamo parlato di quanto fossero rari alcuni oggetti insospettabili. Infatti, ci sono le monete rare e gli smartphone antichi che vengono venduti a delle cifre davvero importanti. Oggi ci andremo invece a focalizzare su un mercato differente e che spesso andava avanti in silenzio, ossia quello che riguarda le SIM rare, definite anche comunemente Top Number.

Sono chiamate in questo modo perché sono molto rare e particolari, e questo è dato dalla sequenza numerica assai particolare di cui sono fornite. Infatti, tra le particolarità più importanti ci sono le coppie XY, le scale, fino ad arrivare a tutte cifre uguali dopo il prefisso. Quest’ultima tipologia di SIM è ricercata in tutta Italia, tant’è che alcune sono state vendute addirittura alla cifra di 50.000 euro.

SIM Top Number: le cifre di vendita incredibili per pezzi rarissimi

Come detto prima, questo mercato viaggiava silenziosamente e inosservato, ma pare che sia più che mai. Infatti, quest’ultimo è emerso in special modo grazie al programma televisivo Le Iene che, mediante un servizio apposito, ha mostrato a tutti le SIM Top Number. Le compagnie telefoniche, dato il prezzo davvero alto di questi esemplari, hanno deciso di metterle all’asta, così da racimolare denaro e devolverlo all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca. Ecco le SIM che hanno riscosso maggior successo all’asta con ben 600 acquirenti: