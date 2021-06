Dopo che una versione trapelata del software ha alzato i livelli di hype per gli utenti che desiderano mettere le mani su Windows 11, ieri Microsoft ha condiviso tutto ciò che c’è da sapere sul suo prossimo sistema operativo.

Ciò includeva il modo in cui Windows 11 cambia l’esperienza del PC. La versione finale del sistema operativo sembra avere alcuni aggiornamenti ingegnosi, come obiettivi touch più grandi in modo da poter ridimensionare più facilmente le app. C’è anche una tastiera touchscreen rielaborata, che si trova in un angolo dello schermo per la digitazione.

Windows 11: non sappiamo ancora quando arriverá ufficialmente l’OS

Al suo interno, tuttavia, le modifiche si presentano sotto forma di un nuovo menu Start, tramite la nuova barra delle applicazioni centrata che abbiamo visto la scorsa settimana. Le nuove funzionalità includono Snap Groups, raccolte di app raggruppate sulla barra delle applicazioni, avvio o passaggio di piú app contemporaneamente.

Windows 11 può anche, infine, destreggiarsi tra le app su più display senza provocare il caos, cosa che sapevamo sarebbe arrivata. Se disconnetti un monitor esterno dal tuo laptop, tutte le app da quello schermo secondario verranno ridotte a icona, ma ricorderà il posizionamento per la prossima volta che verrà collegato un monitor.

Mentre Windows 11 porterà alcune nuove utili funzionalità, tra cui la creazione più semplice di desktop virtuali, widget, download di app Android e un’esperienza Microsoft Teams più integrata, l’OS non è proprio una revisione totale di Windows 10. Tuttavia, la cosa fantastica di Windows 11 è che non solo è un aggiornamento di Windows dall’aspetto molto attraente, con miglioramenti importanti, ma è anche una una buona ragione per le persone per cercare di aggiornare i propri PC esistenti o per effettuare un nuovo acquisto.