Sarah Bond di Microsoft ha spiegato perché Windows 11 ‘offrirà le migliori esperienze di gioco per PC di sempre’ durante il livestream ‘What’s Next for Windows’. Bond basa la sua affermazione su tre pilastri: ‘grafica superiore, velocità incredibile e un’incredibile selezione di giochi’.

Con AutoHDR un gioco non ha nemmeno bisogno di avere il supporto integrato per HDR per migliorare il suo aspetto, DirectStorage porterá la moderna velocità SSD nei giochi e con l’integrazione completa di Xbox Games Pass un intero mondo di giochi sarà a portata di mano con Windows 11.

Windows 11 sará disponibile entro quest’estate

La nuova versione del sistema operativo di punta di Microsoft, Windows 11 verrà lanciata in tempo per le vacanze di quest’anno. AutoHDR era una funzionalità introdotta nelle build di Windows Insider a marzo di quest’anno. Essenzialmente aggiunge miglioramenti ad alta gamma dinamica (HDR) a un gioco a gamma dinamica standard (SDR), purché sia ​​stato creato utilizzando DirectX 11 o versioni successive.

DirectStorage è un’altra funzionalità introdotta con le console più recenti e sfrutta la potenza e le prestazioni degli SSD NVMe per deviare le risorse direttamente alla GPU, aggirando eventuali colli di bottiglia della CPU che potrebbero altrimenti verificarsi. Questo sarà disponibile solo su Windows 11.

Il post sul blog di Xbox menziona anche che i PC Windows 11 ‘DirectStorage Optimized’ sono configurati con l’hardware e i driver necessari per consentire questa straordinaria esperienza.’ Ciò presumibilmente indicherà che se stai utilizzando una macchina Windows 11 che non viene fornita con un SSD NVMe ad alte prestazioni, non avrai accesso alla funzione.

L’ultimo pezzo del puzzle di Bond è la piena integrazione dell’app Xbox integrata in Windows 11, e quindi l’accesso istantaneo alla libreria Xbox Game Pass dal tuo PC. Con Game Pass Ultimate puoi anche accedere a Xbox Cloud Gaming sul tuo PC tramite il browser, quindi quasi tutti i PC Windows 11 saranno in grado di giocare agli ultimi giochi per console.