Twitter sta lavorando per rendere possibile l’accesso al tuo account tramite un account Google collegato. Per anni, Google ha offerto alle app un modo per consentire ai propri utenti di registrarsi o accedere con nient’altro che il proprio account Google. Ció permetteva di risparmiare tempo senza dover inserire informazioni di base come il nome e l’indirizzo email o persino la scelta di una password.

Come scoperto dall’investigatrice dell’app Jane Wong, Twitter sta cercando di abilitare l’integrazione dell’account Google. In uno screenshot della funzione abilitata, la pagina di accesso di Twitter sul Web mostra ‘Iscriviti’, ‘Accedi’ e una terza opzione, ‘Continua con Google’

Twitter: il login con Google potrebbe essere ancora lontano

Presumibilmente, questo pulsante ti consentirà di collegare il tuo account Google a un account Twitter esistente, creare un nuovo account Twitter con i dettagli del tuo account Google o accedere al tuo account Twitter se lo hai già associato al tuo account Google.

Come nel caso dei ritrovamenti da parte di questi ‘investigatori’ come Jane Wong, probabilmente abbiamo alcune settimane o mesi di attesa prima che Twitter lanci questa funzione. In alternativa, Twitter potrebbe cambiare idea sull’integrazione di Google prima di avviarlo. Ci sono pro e contro nell’accedere tramite un servizio come Accedi con Google.

Tra i lati positivi, è decisamente più comodo dover ricordare solo una password ed è molto più veloce. Tuttavia, se il tuo account Google dovesse essere compromesso in qualche modo, un utente malintenzionato avrebbe accesso anche al tuo account Twitter. Oppure, se il tuo account viene bannato, non saresti in grado di accedere a Twitter.