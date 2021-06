Purtroppo a tutto c’è una fine, lo abbiamo scoperto con La Casa di Carta 5 che con i prossimi due appuntamenti ci ha preparato il finale di stagione. Se anche voi non avete ancora accettato che The 100 si sia concluso con la stagione 7, ecco 2 serie TV che allontaneranno la nostalgia. Sono tutte disponibili sulla piattaforma Netflix. Si tratta di The Society e Colony. Scopriamole insieme per capire i punti in comune con The 100.

The 100: anche se arriverà uno spin-off non sarà mai come prima

Anche se la notizia in merito a un prossimo spin-off di The 100 ha reso felici i fan, tuttavia nulla sarà mai come prima. In effetti questo nuovo possibile prequel affronterà il periodo pre-apocalittico.

Quindi nulla a che vedere con un possibile seguito di The 100 che ferma la sua corsa ai nuovi episodi con la settima stagione. Tuttavia, spulciando nell’ampio catalogo Netflix, abbiamo trovato 2 serie TV fantastiche.

Pur non essendo The 100, ci assomigliano molto, almeno per trama e azione. Sicuramente non deluderanno chiunque deciderà di guardare questi due titoli. Si tratta di “The Society” e “Colony“.

The Society

The Society è una serie TV Netflix davvero particolare, molto simile a The 100. In una società dove esistono solo adolescenti, questi dovranno ristabilirne una. Inizialmente felici della nuova situazione goliardica, ben presto scopriranno quanto è necessario ristabilire i vecchi canoni per avere una vita sicura e meglio organizzata.

Questo titolo vedrà quindi i protagonisti intenti a ristabilire la società e al tempo stesso alla ricerca delle cause che hanno fatto letteralmente scomparire tutti gli adulti. È disponibile solo una stagione e pare che, come per The 100, si fermerà qui, salvo nuove decisioni da parte di Netflix.

Colony: una serie TV che ricorda le dinamiche di The 100

Anche Colony è una serie TV, disponibile su Netflix, che per le sue dinamiche ricorda molto The 100. Los Angeles è invasa dagli alieni che cercano di isolare l’uomo per poterlo dominare. Gli abitanti vengono tutti segregati in specie di ghetti con mura altissime così da impedire loro di comunicare con gli altri.

Ovviamente ci sono alcuni che hanno deciso di collaborare con gli Alieni svolgendo il ruolo di sorveglianti affinché non vi sia condivisione alcuna tra i vari quartieri. La trama si sviluppa sulla storia di una famiglia divisa da queste regole che cerca in tutti i modi di riavvicinarsi. Molto avvincente, siamo sicuri terrà incollati allo schermo gli spettatori.