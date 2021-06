Soprattutto durante i mesi estivi è quanto mai essenziale avere una buona offerta telefonica sul proprio numero con tanti minuti e Giga per navigare in internet. L’operatore virtuale ho. Mobile, in particolare, in questo mese ha proposto delle offerte davvero interessanti e caratterizzate da un costo relativamente basso.

Ecco le nuove offerte di ho. Mobile con Giga e minuti

L’operatore virtuale di Vodafone sta proponendo anche per questo mese numerose offerte davvero convenienti e dedicate a diverse tipologie di utenti. Vediamole più nel dettaglio.

ho. 5,99

Questa offerta è rivolta a tutti gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Nello specifico, si potranno utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. Per averla, il costo mensile è di 5,99 euro.

ho. 7,99

Questa volta l’offerta è rivolta agli ex clienti di Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e di altri operatori virtuali. A soli 2 euro in più rispetto all’offerta precedente, in questo caso si avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati sempre con connettività 4G e non mancano sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti.

ho. 8,99

L’offerta in questione è dedicata a tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero oppure se provengono da Kena Mobile. Si potranno utilizzare in particolare 50 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate illimitati ed SMS illimitati ad un costo mensile di 8,99 euro (con 9 euro di attivazione e 0,99 euro per la SIM).

ho. 13,99

Chiudiamo infine con questa offerta, che prevede 70 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Ha un costo mensile di 13,99 euro, ma sono previsti anche 9 euro di costo di attivazione e 0,99 euro per la scheda SIM.