ho. Mobile: arrivano le offerte fino a 70 e 100 giga in 4G

Ridurre la propria visione ai soli i gestori più famosi che vengono celebrati ogni giorno da anni può risultare riduttivo. Esistono infatti altre realtà che stanno riuscendo a dire la loro soprattutto nell’ultimo periodo grazie ai prezzi delle offerte che pubblicano.

Chiaramente il discorso comprende molto più da vicino i gestori virtuali, i quali col passare del tempo stanno riuscendo ad arrecare preoccupazione anche ai gestori più forti. Tra i più interessanti di questi ultimi tre mesi c’è sicuramente ho. Mobile, che in questo caso propone ben tre offerte. Ricordiamo che si tratta di soluzioni che hanno tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto appetibili. Tutte le promo in questione disponibili sul sito ufficiale saranno disponibili per qualsiasi gestore anche se con un prezzo diverso.

ho. Mobile: arrivano le tre offerte migliori del mese con tutto incluso

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: