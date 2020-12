In occasione delle imminenti festività natalizie, l’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di lanciare, dallo scorso 16 dicembre fino al prossimo 20 dicembre 2020 l’offerta Creami WOW Weekend 30 GB.

Questa offerta è rivolta ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da un altro gestore telefonico. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile rilancia la Creami WOW Weekend 30 GB

L’opzione tariffaria, commercializzata anche in occasione dell’ultimo Black Friday di Novembre 2020, può essere sottoscritta, dallo scorso 16 Dicembre 2020, online sul sito ufficiale o mediante contatto telefonico con un consulente. I già clienti dell’operatore non possono attivarla. La Creami WOW Weekend 30 GB si compone di un bundle mensile costituito da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps per la navigazione in internet, al prezzo mensile complessivo di 4.99 euro.

I nuovi clienti desiderosi di usufruirne devono effettuare un pagamento iniziale di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico incluso. Sono inclusi il contributo di attivazione e la spedizione gratuita della nuova scheda al domicilio indicato. Come in passato, accade che in contestualità con la sottoscrizione di Creami WOW Weekend 30GB, venga attivato il piano tariffario ricaricabile denominato Creami neXt 1, in promozione a 4.99 euro al mese, anziché 10 euro mensili.

Il piano Creami neXt 1 prevede solitamente credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga (composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus) di traffico dati, che corrispondono a 10240 credit. In questo caso specifico però, insieme a Creami WOW Weekend 30GB, il piano propone 5 Giga di base e un bonus di 25 Giga aggiuntivi, erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM.