Un errore di produzione può trasformare un semplicissimo smartphone in uno da collezione. È il caso di questo iPhone che ora costa davvero tanto. A rivelarlo è un tweet del famosissimo account di Internal Archive. Scopriamo insieme qual è il modello in oggetto e perché questo particolare iPhone è entrato nel primato dei più costosi.

iPhone 11 Pro: un difetto lo ha reso unico e introvabile

Non si tratta di uno scherzo, è proprio vero. Si tratta di un iPhone 11 Pro che, grazie a un difetto, è diventato un pezzo unico e introvabile. Questo ha fatto sì che il suo prezzo salisse alle stelle.

Si tratta di uno dei modelli di smartphone in commercio già tra i più costosi. Ora è entrato a ragione nella categoria degli smartphone da collezione. Si tratta, come anticipato, di un iPhone 11 Pro che avrebbe tutte le carte in regola se non fosse per la posizione del logo che, rispetto agli altri modelli, risulta visibilmente fuori squadra.

In pratica la famosa mela morsicata, che contraddistingue i prodotti Apple, non si trova al centro della scocca, ma è decentrata. Quindi un errore di produzione ha fatto sì che venisse serigrafata fuori centro. Se per qualcuno si tratta di un duro affronto, per altri invece trasforma uno smartphone comune in qualcosa di irripetibile. Soprattutto per chi lo ha messo in vendita a 3.300 euro.

Smartphone da collezione

A rivelare questa singolare vendita è stato Internal Archive, ormai famosissimo account che su Twitter informa i suoi followers di qualsiasi prototipo a marchio Apple che viene immortalato o scoperto. Non da ultimo, questo iPhone 11 Pro che ha la colpa di presentare il logo in posizione decentrata.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

The iPhone 11 Pro misprint had been put back up for sale, though at a price only the most dedicated collectors could pay!https://t.co/BxCKe6gvZo — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 26, 2021

Esistono però molti altri smartphone davvero costosi, i più cari al mondo. Tra questi anche alcuni iPhone modificati e impreziositi da diamanti e oro. Pezzi unici, destinati al mercato del lusso che cerca sempre qualcosa alla moda, ma che non segue la massa.

Anche Lew Later, durante i primi minuti di uno dei suoi video pubblicati sul suo canale YouTube, ha inserito questo speciale iPhone 11 Pro con il logo decentrato. Insomma, ha proprio catturato l’attenzione di tutti e in tutto il mondo. Una vera e propria star!