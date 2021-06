Se siete stanchi del vostro smartphone, in vostro possesso da alcuni anni, e siete alla ricerca di qualcosa di unico ecco a voi quelli più costosi al mondo. Sicuramente si tratta di device davvero preziosi il cui valore estremo raggiunge prezzi da capogiro. Ecco 2 smartphone da urlo che produrrebbero sicuramente l’effetto wow nei vostri amici.

Black Diamond VIPN Smartphone

Il Black Diamond VIPN Smartphone è tra i modelli che unisce tecnologia a diamanti preziosi. Il suo valore si attesta a 300.000 dollari e a ragione è entrato a far parte degli smartphone più costosi al mondo.

La tecnologia è OLED. A livello di prestazioni non brilla però di luce propria quanto il suo schermo, ma a farlo splendere sono i due diamanti incastonati rispettivamente nella parte posteriore dello smartphone e nel tasto di navigazione.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

Ora vi parleremo di uno smartphone che raggiunge come valore 1 milione di dollari. Si tratta in assoluto di uno dei telefoni più costosi al mondo. Come si evince dal nome, questo device è stato realizzato da Gresso, produttore svizzero che dal 1999 realizza cellulari esclusivi e di lusso.

Il Gresso Luxor Las Vegas Jackpot è uno smartphone particolare assemblato con una scocca in oro massiccio di 180 grammi. Sul retro di questo telefonino è stato incastonato un pannello in legno africano tra i più costosi al mondo. L’azienda stessa ne ha certificato l’età che raggiunge i 200 anni.

Un pezzo singolare davvero incredibile per la sua unicità. Sul sito ufficiale di Gresso si possono trovare tutti i modelli di sua produzione che sono davvero eccezionali. Ovviamente i prezzi, per la loro composizione e ricercatezza, sono davvero elevati, ma si sa, il mondo del lusso non conosce crisi.

Insomma abbiamo dato un’occhiata a due smartphone che si meritano il posto tra i telefoni più costosi al mondo. Ovviamente non sono per tutte le tasche, ma sarebbe bello scoprire chi può permettersi uno smartphone che supera il milione.