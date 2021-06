Dopo 11 anni Instagram ha finalmente riconosciuto che le persone hanno bisogno di pubblicare post dai loro computer desktop di tanto in tanto. ‘Sappiamo che molte persone accedono a Instagram dal proprio computer’, ha detto un portavoce di Instagram. ‘Per migliorare questa esperienza, stiamo ora testando la possibilità di creare un feed post su Instagram con il loro browser desktop.’

La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, che a maggio ha pubblicato alcuni screenshot su Twitter. Il consulente per i social media, Matt Navarra, è apparentemente uno dei pochi eletti a testare la funzione, poiché ha anche pubblicato alcune schermate sul suo account Twitter.

Instagram: potrai creare i tuoi post direttamente da PC

Sembra che al momento le persone coinvolte nel test iniziale siano in grado di postare foto e video solo sul loro Feed principale di Instagram. Le funzionalità Storie e Reels rimangono legate allo smartphone, almeno per ora. È un grande passo per Instagram, prima di questo gli utenti dovevano utilizzare soluzioni intelligenti o app di terze parti per creare post di Instagram sul desktop. Ora il processo sarà semplificato, anche se al momento non ci sono informazioni sul programma di implementazione.

A maggio, sono emerse le prime immagini trapelate degli strumenti di creazione di post di Instagram basati sul web, che mostravano la possibilità di trascinare e rilasciare nativamente foto e video da un computer desktop per il caricamento, nonché opzioni per ritagliare il contenuto, applicare filtri e comporre l’accompagnamento testo per la pubblicazione nei feed.

Non era disponibile alcun commento ufficiale che potesse far luce su quelli che sembravano essere i primi test interni della funzione. Tuttavia, a seguito di un’altra serie di immagini condivise per gentile concessione del consulente di social media Matt Navarra, Facebook ha ora confermato pubblicamente tramite Bloomberg che la funzione è davvero in lavorazione.