Esistono diverse versioni dell’applicazione di WhatsApp. C’è quella pensata per i sistemi Android, c’è quella pensata per i dispositivi iOS e c’è quella desktop. Non va assolutamente confusa con quella web in quanto quest’ultimo non ha bisogno di installazioni. La versione per computer che si può tranquillamente installare scaricandola dagli store ha diversi pregi, ma anche delle mancanze.

Per fortuna WhatsApp sta cercando di continuare ad aggiornare la suddetta versione e di recente ne è arrivata una estremamente utile che stravolge la sua utilità. Si parla delle chiamate, sia di quello audio che di quelle video. La sua mancanza era praticamente inconcepibile anche perché i primi test in merito sono iniziati solo l’anno scorso.

WhatsApp Desktop: arrivate le chiamate

Dover usare un’altra versione per poter effettuare una semplice chiamata, anche solo audio, è di una scomodità unica soprattutto per chi usa tanto i computer. Adesso è arrivata una bella e grossa pezza che potrebbe migliorare di molto l’esperienza di utilizzo. Detto questo, c’è comunque una pezza che più che un peso per l’utente finale è una mancata possibilità per WhatsApp e Facebook.

Attualmente non si può ancora effettuare chiamate audio e videochiamate di gruppo. Una loro implementazione avrebbe potuto trasformare la versione di WhatsApp Desktop è farla diventare un competitor nei confronti di programmi che durante la pandemia sono diventati più famosi e utili che mai come Zoom, per esempio. Non è chiaro se questa possibilità potrà mai arrivare, ma diciamo che il tempo migliore per farlo è passato anche se come si dice, meglio tardi che mai.