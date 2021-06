auto-elettriche-come-ricaricarle-in-modo-sicuro-ed-efficace-risparmiando

La tecnologia delle auto elettriche si sta diffondendo sempre di più. È quindi utile poter avere una guida sempre a portata di mano su come ricaricarle in modo sicuro ed efficace, risparmiando. Sembrerebbe un procedimento facile e immediato, ma conoscere alcuni trucchetti migliorerà la durata delle batterie e anche la vostra vita in attesa della carica completa.

Auto Elettriche: ecco come ricaricarle

Ricaricare le ormai tanto discusse auto elettriche ad alcuni potrebbe sembrare un’impresa titanica sia in organizzazione che in tempi di attesa, per altri invece così semplice da non richiedere tempo da investire per impararne le tecniche. La verità si trova nel mezzo.

L’operazione di ricarica delle auto elettriche non è così difficile, né tantomeno i suoi tempi sono così biblici. Ovviamente però è anche necessario conoscere qualche accorgimento per svolgere tutto in sicurezza, con efficienza e, se c’è tempo, anche risparmiando.

Alcuni consigli utili

Prima di tutto una delle cose fondamentali è evitare di rimanere senza carica. Le auto elettriche hanno un’autonomia ben precisa che varia a seconda dello stile di guida. Avere quindi a portata di mano un’app specifica che identifica tutte le colonnine di ricarica disponibili, più vicine alla nostra posizione, è indispensabile.

Una tra le più complete è NextCharge disponibile sia per Android su Play Store, sia per iOS su App Store. Si tratta di un servizio tra i più attivi grazie al contributo costante degli utenti che, in tempo reale, aggiornano la presenza di nuove colonnine. Inoltre, funzione molto utile, si può vedere anche la disponibilità e se ci sono altre auto elettriche in ricarica.

È indispensabile affidarsi a una buona applicazione. Vantaggiosa è la possibilità inserire la propria modalità di pagamento unica per tutte le colonnine di ricarica. Tempi ridotti e sicurezza nei pagamenti, sono le due caratteristiche per chi si affida a questi servizi per auto elettriche.

Infine se volete risparmiare, vi consigliamo di scegliere le colonnine pubbliche ad uso e consumo gratuito. Queste si trovano nei pressi di grandi centri commerciali o sevizi pubblici. Ovviamente bisogna tener presente che la ricarica delle auto elettriche offerta da questo servizio è lenta e ha dei limiti. Tuttavia permette di risparmiare magari abbinando una bella passeggiata in famiglia mentre la propria auto fa il pieno di energia.

E se avete intenzione di comprarne una a breve, vi sarà utile la classifica delle auto elettriche con più autonomia.