La notizia della fusione tra OPPO e OnePlus era nell’aria già da tempo, ma l’annuncio ufficiale ha comunque ha rimescolato le carte nel settore. Sin da subito, entrambi i brand hanno rassicurato i propri utenti confermando che l’intenzione era quella di creare sinergie e non rivoluzionare le due aziende.

Si è perfino esposto Pete Lau con un messaggio alla propria community in cui, l’Amministratore Delegato di OnePlus ha confermato che l’azienda continuerà ad operare in modo autonomo rispetto ad OPPO. Nonostante queste rassicurazioni, per forza di cose qualcosa sta cambiando.

Infatti, si possono vedere le prime modifiche all’interno della versione beta della OxygenOS che adesso riporta chiaramente il logo ColorOS, nome dell’interfaccia proprietaria di OPPO.

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD

— Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021