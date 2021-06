Se pensavate che spendere più di mille euro per uno smartphone fosse una pazzia, forse vi siete persi qualcosa in questi anni. Provate a dare un’occhiata a quest’articolo dove vi parleremo di uno supera il milione! Ecco gli smartphone che, al mondo, sono i più costosi in assoluto. Vi stupirete di quanti sarebbero disposti a pagare cifre assurde per possederne uno da collezione.

Smartphone: ecco i più costosi di sempre

Acquistare un top di gamma significa aggiudicarsi uno smartphone tra i migliori in circolazione. Per qualche anno quindi ci si può ritenere soddisfatti e godersi il modello fino all’arrivo di quello che stuzzicherà ancora di più il desiderio.

C’è gente invece che non è alla ricerca dello smartphone più potente o tecnologico, ma di quello più costoso. Un pezzo raro, da sfoggiare tra i modelli della sua collezione. Parliamo di un mondo fatto a 6 cifre, se non di più. Vediamo insieme i due più cari in assoluto.

GoldVish Le Million

GoldVish Le Million è lo smartphone più costoso del Pianeta. Per acquistarlo bisogna sborsare la bellezza di 1,4 milioni di euro. Dalla forma particolarmente ergonomica, è in oro bianco tempestato da diamanti.

Ad aver realizzato il design di questo “gioiello” è il famosissimo designer Emmanuel Gueit. Uscito in commercio nel 2006 è entrato nel Guinness dei Primati come lo smartphone più costoso al mondo.

Ancort Diamond Crypto Smartphone

Ancort Diamond Crypto non si è aggiudicato il primato per poco. Infatti il suo prezzo è di 1,3 milioni di euro, 100 mila euro in meno rispetto al precedente. Tuttavia non ha nulla da invidiargli. Questo smartphone rientra ancora tra quelli più cari sul mercato.

Un’esplosione di ricchezza e tecnologia. Sono 50 le pietre preziose e rare incastonate nella sua scocca. All’interno batte un cuore di tecnologico davvero speciale. Si tratta di uno smartphone che batte tutti in sicurezza. Infatti può crittografare non solo i dati in trasferimento, ma anche le chiamate in entrata e in uscita.

Comunque, se siete alla ricerca di qualcosa di speciale, ma con un prezzo leggermente più umano, potete dare un’occhiata ai vecchi cellulari che oggi possono vale svariate centinaia di euro.