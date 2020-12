Il mese di Dicembre coincide con una serie di grandi iniziative per gli utenti di TIM. Il provider italiano conclude questo 2020 con importanti novità a suo favore. Durante l’anno oramai trascorso, TIM si è accreditata compagnia leader non solo nel campo della telefonia, ma in generale in tutto il settore delle telecomunicazioni.

Da mesi, TIM sta investendo molto anche sull’intrattenimento tv. Una riprova è data dalla promozione chiamata Mondo Netflix.

TIM, nel mese di Dicembre gli utenti possono avere Netflix incluso

TIM ha pensato ad una promozione legata alla piattaforma streaming più popolare su scala mondiale per lanciare a sua volta il suo servizio di intrattenimento, TIMvision. Con la nuova offerta, gli utenti che scelgono un piano di visione TIMvision, avranno come incentivo la possibilità di attivare un account gratuito per Netflix.

Mondo Netflix è una promozione all inclusive dedicata al mondo della tv ed ha un prezzo di soli 12,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. Il pacchetto di visione per gli abbonati prevede la dotazione di un account per TIMvision ed in maniera contestuale anche l’attivazione di un profilo su Netflix.

Attraverso TIMvision, gli utenti di TIM potranno accedere ad un’ampia galleria di contenuti che prevede titoli sia italiani che internazionali. Stessa cosa per Netflix: gli abbonati avranno libero accesso al listino della streaming tv statunitense con migliaia di produzioni esclusive dal nostro paese e da tutto il mondo.

Ulteriore vantaggio offerto da TIM con quest’offerta è il TIMvision Box. Il dispositivo sarà garantito a costo zero nella promozione.