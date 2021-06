Come anticipato largamente da qualche settimana, l’operatore virtuale PosteMobile ha cambiato la propria rete di appoggio, ieri mercoledì 16 giugno 2021 è passato ufficialmente a quella di Vodafone Italia.

Si tratta più precisamente di un “ritorno“, in quanto il gestore infatti nacque proprio sulla rete del gestore rosso, poi abbandonata per passare a WindTre. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile è ritornato ad appoggiarsi alla rete di Vodafone Italia

Per i clienti non sarà necessario cambiare SIM, ma verranno comunque avvisati con un SMS informativo prima che il cambio avvenga. Per le offerte PosteMobile di telefonia mobile sarà possibile navigare in internet in 4G+ con una velocità massima di connessione fino a 300 Mbps. Con il passaggio alla rete Vodafone, anche Poste Mobile dice addio alla tecnologia 3G, ormai obsoleta e totalmente disattivata da Vodafone in Italia.

Ecco il messaggio presente sul sito ufficiale dell’operatore: “Da oggi PostePay fa un nuovo passo per proporre ai propri clienti offerte convenienti con la qualità di sempre: ti informiamo che cambiamo rete radiomobile di accesso e che il passaggio della tua linea PosteMobile avverrà in modo semplice e automatico, senza sostituzione della SIM e senza variazioni delle condizioni economiche della tua offerta. Il cambio di rete avverrà gradualmente a partire dal 16 giugno“.

Se hai un’offerta di telefonia Mobile il passaggio alla nuova rete sarà automatico. Qualora notassi una temporanea interruzione della navigazione Internet, ti basterà semplicemente spegnere e riaccendere il dispositivo per abilitare i servizi sulla nuova rete. Riceverai un SMS informativo 48 ore prima del passaggio della tua linea sulla nuova rete. Se hai un’offerta di telefonia fissa PosteMobile Casa Web o PosteMobile Casa Internet, riceverai una mail all’indirizzo fornito in fase di sottoscrizione dell’offerta in prossimità del passaggio sulla nuova rete.