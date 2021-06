TIM mette a disposizione dei suoi clienti tariffe sempre molto vantaggiose per la telefonia mobile. L’obiettivo del provider italiano è quello di acquisire nuovo pubblico, cercando di contrastare la concorrenza di altri operatori, Iliad in primis. Nel corso di questo mese di Giugno, gli abbonati che sono intenzionati ad attivare una ricaricabile con l’operatore italiano potranno scegliere le tariffe TIM Wonder.

TIM, le nuove promozioni Wonder contro le offerte low cost di Iliad

Queste particolari tariffe sono dedicate a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del loro numero da altro provider. Non vi è invece possibilità di attivazione per chi già ha una ricaricabile attiva del gestore italiano.

Nella sua prima versione la promozione TIM Wonder prevede un pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo finale previsto per tutti gli utenti è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda versione la promozione prevede sempre un prezzo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti però in questa circostanza riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione internet.

Per tutti i nuovi abbonati di TIM c’è inoltre una garanzia da non sottovalutare. Almeno nel primo semestre, infatti, il provider assicura prezzi bloccati. Le tariffe TIM Wonder possono essere attivate in questo mese di Giugno, solo ed esclusivamente presso uno store ufficiale di TIM sul territorio italiano. Non disponibile, almeno per ora, la possibilità di acquisto online per le suddette tariffe.