TikTok: arriva sulla piattaforma la nuova challenge che sta disgustando il mondo

TikTok nel 2021 è tra le piattaforme più utilizzate dagli adolescenti di tutto il mondo. All’interno dell’applicazione infatti i video navigano con una velocità impressionante giungendo in ogni angolo del cosmo. È per questa ragione che si diffondono challenge interessanti quanto folli. Tra gli esempi più recenti vi è senza dubbio la regina: la sfida del McDonald’s frullato.

In cosa consiste e da dove viene? Il video dalla breve durata vede protagonista una strana ricetta, definita come la “nuova svolta di un classico americano”. La clip in questione è stata vista da un milione di utenti ed ha ottenuto 27.500 Like. Ma cosa l’ha resa tanto virale?

TikTok: come funziona la challenge del momento e quali sono i vari passaggi

La challenge di TikTok consiste in: