CoopVoce si supera con tre offerte EVO: ecco quanto costano al mese

Uno degli ambiti più interessanti della telefonia mobile è quello appartenente ai gestori virtuali. Nonostante in passato non abbiano raccolto grande fortuna lungo il loro percorso, oggi riescono ad affermarsi grazie ad una rielaborazione della strategia. In particolar modo CoopVoce sembrerebbe aver acquisito sicurezza ma soprattutto un gran numero di utenti volto a legittimare quanto seminato in passato.

Questo provider infatti opera in Italia dal 2007, con fortune alterne. Tutti si sono accorti di quanto siano migliorate le sue offerte, le quali prima non offrivano troppi contenuti al loro interno. Ora però tutto questo è cambiato, con CoopVoce che permette di avere il massimo in termini di minuti, SMS e giga ma anche un gran risparmio dal punto di vista del prezzo mensile.a testimoniare tutto ciò ci pensano le tre offerte disponibili sul sito ufficiale ormai da qualche mese ma sempre con gli stessi prezzi eccezionali.

CoopVoce: le tre offerte EVO ancora disponibili con gli stessi prezzi e gli stessi contenuti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS