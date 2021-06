WiFi Italia è il progetto che sta dando filo da torcere a tutti gli operatori telefonici di rete fissa e mobile. Grazie a questo servizio navighi completamente gratis, senza spendere un centesimo. È una connessione completamente gratuita disponibile in molte città. Ecco di cosa si tratta e come accedervi.

WiFi Italia: benvenuto progresso

Spesso si è parlato di come i servizi messi a disposizione dai provider di telefonia siano cari per molte famiglie. Soprattutto se paragonati a quelli di altre parti del mondo dove, per alcuni fortunati anche in casa, in tutta la città è possibile accedere a HotSpot gratuiti per navigare. Ora anche nel nostro Paese è possibile grazie a WiFi Italia.

Questo progetto, realizzato e sovvenzionato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha connesso a internet i cittadini di 3.615 tra Comuni italiani, aziende ospedaliere e sanitarie.

Ma cos’è veramente WiFi Italia?

Si tratta di una serie di punti di accesso, sparsi per tutto il territorio comunale e all’interno delle strutture sanitarie, grazie ai quali un utente che si trova vicino può collegarsi e navigare in internet in modo completamente gratuito.

Come sfruttare il servizio internet gratuito

Sfruttare il servizio internet gratuito messo a disposizione da WiFi Italia è molto semplice e anche veloce. Non è necessario essere residenti di quel Comune, basta scaricare l’app wifi.italia.it disponibile su Play Store, per Android e su App Store, per Apple. Come indicato alla pagina ufficiale:

“L’App WiFi Italia permette a tutti i cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hot spot in corso di realizzazione nei Comuni“.

Per vedere quali hanno aderito al progetto basta andare alla pagina ufficiale di WiFi Italia, sezione “il Network”. Lì una mappa interattiva non solo mostrerà quali Comuni hanno già attivo il servizio, ma anche in quali punti del loro territorio e l’estensione di copertura per quel singolo HotSpot.

Se il vostro comune non ha ancora aderito a questo servizio, sappiate che anche Facebook permette di navigare gratis mostrandovi i punti di accesso gratuiti più vicini alla vostra posizione.