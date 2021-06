Anker ha presentato il nuovo paio di nuovi auricolari Life P3 appartenenti alla famiglia Soundcore. Le cuffie true wireless prendono il posto della scorsa generazione Life P2 presentata lo scorso anno.

Soundcore ha voluto realizzare un prodotto versatile, facile da usare e soprattutto dotato di tutte le tecnologie più moderne. Ad un prezzo di circa 120 euro, non ancora confermato ufficialmente per l’Italia, gli auricolari offrono anche l’Active Noise Cancellation.

Questa tecnologia permette di eliminare i rumori di sottofondo per migliorare l’esperienza di ascolto sia in fase di chiamata che in fase di ascolto della musica. Per raggiungere dei risultati ottimali, le Soundcore Life P3 possono vantare sei microfoni sia per migliorare la qualità della chiamata che per rilevare i rumori di fondo.

Anker ha presentato le nuove Soundcore Life P3

Si potranno attivare tre modalità di ANC: Transport, Indoor e Outdoor, che aumentano l’isolamento a seconda del posto in cui ci si trova. Inoltre, tra le altre feature spicca anche la modalità “Find Your Earbuds“. Grazie all’applicazione realizzata da Anker, sarà possibile trovare le cuffie nel caso si siano perse.

Non mancano anche la modalità Sonno e Gaming per adattare il volume e la configurazione audio alle necessità dell’utente. I driver da 11mm garantiscono un suono ottimale a tutte le frequenze e la struttura esterna è certificata IPX5. Le Soundcore Life P3 possono essere usate per allenarsi senza problemi oltre che come classiche cuffie per tutti i giorni.

La batteria è un altro elemento molto importante. Anker garantisce 30 ora di riproduzione totale, usando la ricarica integrata nel case. Infine, le Soundcore Life P3 sono compatibili con gli assistenti virtuali di Google e Apple. Al momento, gli auricolari sono disponibili sul sito ufficiale in Inghilterra. Anker non ha ancora comunicato la disponibilità e il prezzo per il mercato Italiano.