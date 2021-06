I prezzi di Coop e Ipercoop raggiungono livelli praticamente mai visti prima d’ora in Italia, sono incredibilmente bassi e convenienti, rappresentano un buon punto di partenza per coloro che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo.

Il volantino soddisfa appieno le tante esigenze dei clienti che da tempo stanno aspettando l’occasione giusta per mettere le mani su prodotti sempre più costosi e convenienti. Le offerte che vi racconteremo sono da considerarsi valide solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. I prodotti sono inoltre commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché la classica variante sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: le offerte stupiscono ancora

La maggior parte dei prezzi più interessanti di Coop e Ipercoop rientrano nella fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero entro il range dei 500 euro di spesa effettivi. Lo smartphone fra tutti più interessante è senza dubbio l’Apple iPhone SE 2020, un modello attualmente disponibile a soli 439 euro, una cifra di tutto rispetto per la qualità generale offerta dallo stesso. In alternativa è possibile risparmiare leggermente mettendo le mani su un Oppo A94, disponibile a 349 euro, per finire con l’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a 299 euro.

Il Motorola Razr è invece il top di gamma che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, uno smartphone da poco meno di 1000 euro con display flessibile.