WhatsApp: cosa arriverà con i prossimi aggiornamenti in cantiere

Una delle doti principali di WhatsApp è quella di unire sotto la stessa bandiera milioni e milioni di utenti, fino ad arrivare alla somma di oltre 2 miliardi. Questi infatti sono i numeri al giorno d’oggi, quelli che caratterizzano la grande ascesa di un colosso che non ha rivali tangibili.

Nonostante dietro ci siano alcune applicazioni che provano ogni giorno a migliorarsi al fine di ridurre il gap, WhatsApp resta saldamente al comando. Tutti i miglioramenti vengono apportati grazie al numero incredibile di aggiornamenti forniti dagli sviluppatori durante l’anno. L’ultimo periodo è stato infatti Pino di indiscrezioni riguardanti proprio gli update pronti ad arrivare sulla celebre piattaforma appartenenti a Facebook. Uno degli aggiornamenti più importanti che sembra ormai essere in arrivo, finalmente, è quello che permetterà a tutti di avere il proprio account disponibile su più dispositivi in contemporanea fino ad un massimo di quattro. L’aggiornamento verrà lanciato prima in versione beta e poi per tutto il pubblico di WhatsApp.

WhatsApp: ci sono altri aggiornamenti in dirittura di arrivo durante i prossimi mesi

Tutti coloro che attendono grandi novità da WhatsApp saranno accontentati durante i prossimi mesi. L’applicazione infatti ha in programma un piano ricolmo di aggiornamenti interessanti, i quali chiaramente saranno diffusi prima in versione beta.

Sembra infatti, ascoltando le indiscrezioni, che WhatsApp sia pronta ad introdurre due nuove aggiunte, come la Disappearing mode e la View Once. In circa un paio di mesi queste due modalità arriveranno, con la prima che permetterà di vedere sia i messaggi ricevuti e quelli inviati eliminati dopo un arco temporale a scelta tra un giorno e sette giorni.

La seconda invece vedrà i contenuti multimediali scomparire dopo che gli utenti gli avranno visualizzati all’interno della chat, un po’ come per Instagram.