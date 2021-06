La seconda metà del 2021 sarà molto importante per Samsung. Il produttore coreano infatti solleverà il sipario sulla nuova famiglia di smartphone pieghevoli ma non solo. Sono attesi tantissimi altri dispositivi che permetteranno al brand di offrire un’ampia scelta ai propri consumatori.

Ecco quindi che Samsung potrebbe concentrare tutti i principali annunci in un unico evento chiamato Galaxy Unpacked, come avviene ormai da qualche tempo. Secondo alcune nuove indiscrezioni trapelate in queste ore, l’evento si terrà il 3 agosto 2021.

A rivelarlo è Max Weinbach di Android Police una fonte molto autorevole nel settore. Nel suo Tweet si legge che durante il keynote verranno presentati due device di terza generazione e due dispositivi dii quarta.

Samsung si sta preparando al nuovo evento Galaxy Unpacked

On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2021

Possiamo ipotizzare che i protagonisti assoluti saranno certamente Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. I due smartphone pieghevoli infatti sono più volte finiti al centro di indiscrezioni che confermano l’arrivo imminente sul mercato.

Tuttavia, possiamo aspettarci anche alcune novità nel settore dei wearable. Il brand coreano infatti sembra intenzionato a lanciare la nuova famiglia Galaxy Watch 4 caratterizzata da due dispositivi. Il primo darà il nome alla serie e sarà uno smartwatch tradizionale mentre il secondo avrà il nome Galaxy Watch Active 4 e sarà dedicato agli sportivi.

Al momento non è chiaro se Samsung avrà altre sorprese nascoste nel cassetto. In ogni caso, sembra che l’evento servirà per aprire i preordini di tutti i dispositivi. Le spedizioni dei Galaxy Watch 4 partiranno dall’11 agosto mentre per i device foldable bisognerà aspettare il 27 agosto.