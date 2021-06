WindTre ha aggiunto alla lista di offerte operator attack la nuova Unlimited Star+. La nuova offerta è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad, Vodafone e TIM che, recandosi in uno dei punti vendita del gestore e acquistando una nuova SIM, richiederanno il trasferimento del numero a WindTre.

WindTre contro Iliad, Vodafone e TIM con l’offerta con Giga illimitati!

La nuova offerta WindTre Unlimited Star+ prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette a tutti i nuovi clienti, provenienti da Iliad, Vodafone o TIM, di ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione.

L’attivazione della Unlimited Star+ può essere effettuata in uno dei numerosi punti vendita del gestore ma sarà necessario trasferire il numero per poter procedere. Gli utenti che desiderano passare a WindTre effettuando la portabilità da altri gestori possono comunque acquistare la nuova SIM utilizzando il sito ufficiale dell’operatore e richiedere una delle straordinarie offerte GO 50.

Il pacchetto di offerte operator attack propone ogni mese una quantità illimitata di minuti per le chiamate, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Le tariffe sono disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese ma, in base al gestore di provenienza cambia l’offerta proposta da WindTre e, di conseguenza, il costo di rinnovo previsto per usufruire dei contenuti garantiti.

In qualunque caso, il costo di rinnovo includerà i servizi extra così da non rendere necessario il saldo di spese aggiuntive o l’addebito di costi non previsti.