Con le offerte di Vodafone denominate Shake it Easy e Shake it Fun, attualmente i nuovi clienti possono acquistare contestualmente lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S, al prezzo aggiuntivo di 4,99 euro al mese per 24 mesi.

La promozione, valida online fino a nuova comunicazione, presenta un vincolo di 24 mesi e un addebito di 24 rate mensili. Il corrispettivo per recesso anticipato prevede una logica decrescente ogni 3 mesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone Shake it Easy e Shake it Fun: sconto online per lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S

Vodafone Shake it Easy prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile fino in 5G, il tutto al prezzo di 14,99 euro al mese con addebito su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate. Nel caso in cui il cliente decida di pagare l’offerta con addebito dei rinnovi su credito residuo, potrà usufruire soltanto di 30 Giga di traffico dati al mese.

Con Shake it Easy è possibile anche decidere in qualsiasi momento di passare ad un’altra variante dell’offerta, composta da 50 Giga al mese di traffico dati fino in 5G con addebito su credito residuo, oppure 80 Giga al mese di traffico internet fino in 5G con Smart Pay. Questa versione prevede un prezzo di 16,99 euro al mese, ma il passaggio, da effettuare tramite l’app My Vodafone, risulta gratuito. È disponibile anche il cambio inverso, tuttavia la nuova combinazione sarà effettiva soltanto a partire dal rinnovo successivo.

Vodafone Shake it Fun si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 11,99 euro al mese con addebito su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate. Nel caso in cui il cliente decida di pagare l’offerta con addebito dei rinnovi su credito residuo, potrà usufruire soltanto di 20 Giga di traffico dati al mese. In questo caso, l’offerta tariffaria è valida esclusivamente per i nuovi clienti Under 25.

Con entrambe le offerte, è previsto un costo di attivazione gratuito in promozione per i nuovi clienti. Nonostante ciò, i nuovi clienti devono comunque pagare il costo per l’attivazione della rateizzazione dello smartphone, pari a 9,99 euro una tantum. Per quanto riguarda il prezzo ricorrente totale, per i primi 24 mesi si pagano 19,98 euro mensili (14,99 euro per l’offerta e 4,99 euro per il device) con Shake it Easy e 16,98 euro mensili (11,99 euro per l’offerta e 4,99 euro per il device) con Shake it Fun. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.